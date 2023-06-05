Новая неделя лета начнется с прохладной и сухой погоды. Впоследствии она сменится теплой, но неустойчивой и дождливой. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

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Как долго еще будет прохладная погода

Синоптик пояснил, что 3 июня температура воздуха существенно снизилась в результате прохождения контрастного холодного фронта. Ночью воскресенья на севере Сумской области фиксировали даже 0 градусов.

В первой половине этой недели температура будет оставаться ниже нормы, особенно в ночные часы. Однако днем на фоне малооблачного неба уже ожидаются вполне комфортные показатели, характерные для начала лета.

Со второй половины недели температура вернется в норму,

– спрогнозировал Кибальчич.

По его словам, в понедельник, 5 июня, ночью +7…+12 градусов. Днем только +19…+24. Вместо этого с четверга до 16 градусов тепла ночью и +28 в светлые часы.