Новий тиждень літа розпочнеться з прохолодної та сухої погоди. Згодом вона зміниться на теплу, але нестійку та дощову. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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Як довго ще буде прохолодна погода

Синоптик пояснив, що 3 червня температура повітря суттєво знизилася внаслідок проходження контрастного холодного фронту. Тож вночі неділі на півночі Сумської області фіксували навіть 0 градусів.

У першій половині цього тижня температура залишатиметься нижчою за норму, особливо в нічні години. Однак, вдень на тлі малохмарного неба вже очікуються цілком комфортні показники, характерні для початку літа.

З другої половини тижня температура повернеться до норми,

– спрогнозував Кібальчич.

За його словами, у понеділок, 5 червня, вночі +7…+12 градусів. Вдень лише +19…+24. Натомість уже з четверга до 16 градусів тепла вночі та +28 у світлі години.