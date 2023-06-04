Так, у найближчі три доби в Україні переважатиме погода без опадів. Однак, подекуди ще будуть дощі та грози.

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Дощі будуть не всюди

В Укргідрометцентрі прогнозують, що упродовж 4 – 6 червня буде здебільшого без опадів.

Лише вдень 5 червня на Закарпатті та в Карпатах, 6 червня в більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози,

– зазначають синоптики.

Також додають, що найближчої ночі у південно-східній частині нашої держави пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

"Температура вночі +4...+10 градусів, на Півдні, Південному Сході та Закарпатті, 6 червня в Україні +8...+14 градусів, на узбережжі морів місцями до +18. Вдень +17...+25 градусів тепла, на Закарпатті до +27", – повідомляють в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди на 4 червня / Скриншот з Укргідрометцентру