Так, у найближчі три доби в Україні переважатиме погода без опадів. Однак, подекуди ще будуть дощі та грози.
Зверніть увагу Навіть вдарять заморозки: серед літа в Україні значно похолодає
Дощі будуть не всюди
В Укргідрометцентрі прогнозують, що упродовж 4 – 6 червня буде здебільшого без опадів.
Лише вдень 5 червня на Закарпатті та в Карпатах, 6 червня в більшості західних областей пройдуть короткочасні дощі, місцями грози,
– зазначають синоптики.
Також додають, що найближчої ночі у південно-східній частині нашої держави пориви вітру подекуди сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
"Температура вночі +4...+10 градусів, на Півдні, Південному Сході та Закарпатті, 6 червня в Україні +8...+14 градусів, на узбережжі морів місцями до +18. Вдень +17...+25 градусів тепла, на Закарпатті до +27", – повідомляють в Укргідрометцентрі.
Читайте також +30 ще не буде: синоптики здивували прогнозом на першу декаду червня
Прогноз погоди на 4 червня / Скриншот з Укргідрометцентру