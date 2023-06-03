У найближчі дві доби подекуди на території України знову спостерігатимуться заморозки. З чим пов'язане таке похолодання, пояснив синоптик Ігор Кібальчич.

Зверніть увагу На Україну знову сунуть грозові дощі та похолодання: литиме в більшості областей

У червні знову похолодає

Кібальчич зазначив, що через проходження холодного фронту та подальшим вторгненням повітряної маси з Півночі зниження температури спостерігатиметься практично у всіх областях, за винятком Приазов'я і крайнього Сходу.

Відчутно знизиться нічна температура, особливо у західних та північних областях. Крім того, атмосферний фронт спричинить дощі, місцями з грозами та шквалами в суботу, а вже у неділю погоду визначатиме молодий антициклон, тому атмосферний тиск очікується високим,

– спрогнозував синоптик.

Читайте також +30 ще не буде: синоптики здивували прогнозом на першу декаду червня

Де ще будуть заморозки: детальний прогноз

За словами синоптика, у західних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише на Буковині вночі невеликий дощ.

Температура повітря вночі +3...+8 градусів, у Волинській та Львівській областях на поверхні ґрунту місцями заморозки -3...0 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть +15…+20 градусів,

– зазначив Кібальчич.

Тим часом у північних областях вночі та вранці очікується дощ, вдень без істотних опадів. У Темну пору доби +7…+12 градусів, вдень +15…+20.

У центральному регіоні упродовж доби також очікуються короткочасні дощі, подекуди грози та шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +9…+14, вдень +20…+25.

На Півдні вдень подекуди невеличкий дощ. Температура +12...+17 та +22...+27 градусів відповідно.

У східних областях вночі без опадів. Однак, вдень невеликий, місцями помірний дощ та гроза. Температура повітря вночі +10...+15, вдень +22...+27 градусів.

Зверніть увагу! За прогнозом Кібальчича, у неділю, 4 червня, на крайній Півночі та в Карпатах знову можливі заморозки на поверхні ґрунту -3…0 градуси.