В ближайшие двое суток кое-где на территории Украины снова будут наблюдаться заморозки. С чем связано такое похолодание, объяснил синоптик Игорь Кибальчич.

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В июне снова похолодает

Кибальчич отметил, что из-за прохождения холодного фронта и последующего вторжения воздушной массы с Севера снижение температуры будет наблюдаться практически во всех областях, за исключением Приазовья и крайнего Востока.

Ощутимо снизится ночная температура, особенно в западных и северных областях. Кроме того, атмосферный фронт повлечет за собой дожди, местами с грозами и шквалами в субботу, а уже в воскресенье погоду будет определять молодой антициклон, поэтому атмосферное давление ожидается высоким.

– спрогнозировал синоптик.

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Где еще будут заморозки: подробный прогноз

По словам синоптика, в западных областях ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь на Буковине ночью небольшой дождь.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Волынской и Львовской областях на поверхности почвы местами заморозки -3…0 градусов. Днем столбики термометров покажут +15…+20 градусов,

– отметил Кибальчич.

Тем временем, в северных областях ночью и утром ожидается дождь, днем без существенных осадков. В Темное время суток +7…+12 градусов, днем +15…+20.

В центральном регионе в течение суток также ожидаются кратковременные дожди, иногда грозы и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Ночью +9…+14, днем +20…+25.

На Юге днем местами небольшой дождь. Температура +12...+17 и +22...+27 градусов соответственно.

В восточных областях ночью без осадков. Однако днем небольшой, местами умеренный дождь и гроза. Температура воздуха ночью +10...+15, днем +22...+27 градусов.

Обратите внимание! По прогнозу Кибальчича, в воскресенье, 4 июня, на крайнем Севере и в Карпатах снова возможны заморозки на поверхности почвы -3…0 градуса.