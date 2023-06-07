На Заході країни прогнозують сильні пориви вітру, від 15 до 18 метрів на секунду. В інших регіонах вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

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Прогноз поди в Україні на 8 червня

Загалом в Україні буде мінлива хмарність. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у західних, місцями в північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території без опадів.

Температура вночі коливатиметься в межах +12...+17 градусів, вдень +23...+28. Натомість на Заході та Півночі країни температура буде нижчою – від +19 до +24, а на високогір'ї Карпат вдень взагалі буде +13...+18.

У столиці прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Вітер переважно буде північно-східним, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по Києву вночі становитиме +14...+16, вдень +22...+24.

Якою буде погода вдень в обласних центрах

Київ – +22...+24

Ужгород – +21...+23

Львів – +20...+22

Івано-Франківськ – +21...+23

Тернопіль – +21...+23

Чернівці – +22...+24

Хмельницький – +22...+24

Луцьк – +21...+23

Рівне – +21...+23

Житомир – +21...+23

Вінниця – +23...+25

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +21...+23

Суми – +20...+22

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +24...+26

Донецьк – +24...+26

Луганськ – +24...+26

Харків – +24...+26



Погода в Україні 8 червня / Укргідрометцентр