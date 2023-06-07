На Заході країни прогнозують сильні пориви вітру, від 15 до 18 метрів на секунду. В інших регіонах вітер переважно північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
До теми Скільки ще в Україні буде прохолодно: обнадійливий прогноз синоптика
Прогноз поди в Україні на 8 червня
Загалом в Україні буде мінлива хмарність. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть у західних, місцями в північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. На решті території без опадів.
Температура вночі коливатиметься в межах +12...+17 градусів, вдень +23...+28. Натомість на Заході та Півночі країни температура буде нижчою – від +19 до +24, а на високогір'ї Карпат вдень взагалі буде +13...+18.
У столиці прогнозують місцями короткочасний дощ та грозу. Вітер переважно буде північно-східним, 5 – 10 метрів на секунду. Температура по Києву вночі становитиме +14...+16, вдень +22...+24.
Якою буде погода вдень в обласних центрах
- Київ – +22...+24
- Ужгород – +21...+23
- Львів – +20...+22
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +21...+23
- Чернівці – +22...+24
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +23...+25
- Одеса – +23...+25
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +25...+27
- Сімферополь – +24...+26
- Черкаси – +23...+25
- Чернігів – +21...+23
- Суми – +20...+22
- Полтава – +24...+26
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +24...+26
- Донецьк – +24...+26
- Луганськ – +24...+26
- Харків – +24...+26
Погода в Україні 8 червня / Укргідрометцентр