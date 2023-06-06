Де та коли чекати літньої спеки, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Про це пише 24 Канал.

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Коли нарешті потеплішає

Кібальчич зазначив, що підвищення температури почнеться, ймовірно, з другої половини цього тижня. Дощі з грозами очікуються переважно у західних та північних областях. Наприкінці тижня опади поширяться вже на більшу частину України.

У вівторок, 6 червня, вночі лише +9…+14 градусів. На Сході ще менше, – +5...+10. Однак, вдень в Україні буде +21...+26.

У середу вночі +10…+15. Вдень уже до +27. Втім, на Заході тільки 16 – 21 градус тепла. Далі, 8 червня, вночі до +16, вдень до +28.

Зауважимо, що стрімкого потепління, як раніше разом із синоптиками розповідав 24 Канал, справді не буде. Температура підіймається поступово.

У п'ятницю, 9 червня, вночі +12…+17 градусів, вдень +23…+28. На Півдні до +30,

– зазначив Кібальчич.

Вночі суботи стовпчики термометрів сягатимуть +13...+18 градусів. Вдень +23...+28.