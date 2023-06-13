В КГГА отметили, что коммунальщики оперативно локализовали место утечки. В настоящее время идет подготовка к проведению ремонтных работ на мосту.
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В Киеве на мосту Патона обнаружили водопад
В сети очевидцы выложили видео, где видно, как под мостом Патона течет вода. В то время на мостовом переходе находилось довольно много автомобилей
Под мостом Патона образовался водопад / Видео из телеграм-канала "Киев INFO"
Впоследствии в Киевской городской госадминистрации рассказали, что подрыв произошел в результате гидравлических испытаний тепловых магистралей. В этой трубе коммунальщики обнаружили повреждение.
В КГГА также добавили, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону. В настоящее время повреждения будут ликвидировать верхолазы.
Ранее в Киеве были затопления из-за непогоды
- Украинскую столицу вечером 10 июня накрыла настоящая непогода. В Киеве шел грозовой дождь, иногда люди слышали гром. Кроме того, в городе также падал град.
- Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сильный ливень в Киеве вызвал подтопление участков дорог в разных районах города. Дорожные службы пытались устранить последствия непогоды.
- В конце концов, с прекращением дождя в столице сошла вода и возобновили движение на нескольких участках дороги. Гидротехнические службы работали и дежурили по всем районам Киева.