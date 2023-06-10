Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 17:20 10 июня дорожные службы "Киевавтодора" работали на местах подтоплений. В частности, чтобы ликвидировать последствия непогоды.
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Где подтопило улицы в Киеве
Виталий Кличко сообщил, что сильный ливень в Киеве привел к подтоплению участков дорог на улицах:
- Ташкентской;
- Грузинский;
- Сергиенко;
- Драгоманова;
- Сентябрьской;
- в районе станции метро "Левобережная".
Происшествий в настоящее время (говорится о 17:20 10 июня – 24 Канал) не произошло. Спасательная служба КАСС – в режиме ожидания для возможной помощи,
– заявил мэр.
По состоянию на 17:48 Виталий Кличко рассказал, что ливень в Киеве утихает. Также в городе:
- продолжаются мероприятия по ликвидации подтоплений, возникших на участках дорог и тротуаров в нескольких районах столицы;
- сходит вода.
Гидротехнические службы на 17:48 10 июня работали и дежурили во всех районах Киева.
Киев накрыл мощный ливень
Ориентировочно после 15:44 в Киеве начался мощный ливень. Кое-где даже падал град. Ненастье привело к подтоплениям на дорогах и улицах города.
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