Внаслідок цього інциденту постраждалих не було. Наразі на місці працюють правоохоронці, щоб з'ясувати причину обвалу конструкції.

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Як виглядає Дегтярівський міст зараз

Журналісти показали, що Дегтярівський міст у Києві повністю зруйнувався і "просів" після того, як на ньому обвалилися конструкції. Наразі всі ремонтні роботи там призупинили.

Дегтярівський міст обвалився у Києві / Відео Суспільного

Крім того, наслідки обвалу Дегтярівського мосту також показав і український фотограф і фотожурналіст Ян Доброносов. Він зазначив, що це "міст, який так і встав".



Дегтярівський міст "впав" у Києві / Фото Яна Доброносова

Зрештою інцидент прокоментували у компанії "Київавтодор", яка займалася його реконструкцією. Там заявили, що відповідальність за роботи на об'єкті несе підрядник.



Дегтярівський міст обвалився під час ремонтних робіт / Ян Доброносов

Водночас речник компанії виробника балок Ваховський розповів журналістам Суспільного у коментарі, що проблем з якістю балок немає. За його словами, шість з них встановили "правильно", однак під час монтажу останньої "стався інцидент".

Що відомо про обвал Дегтярівського моста