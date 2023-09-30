Внаслідок цього інциденту постраждалих не було. Наразі на місці працюють правоохоронці, щоб з'ясувати причину обвалу конструкції.
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Як виглядає Дегтярівський міст зараз
Журналісти показали, що Дегтярівський міст у Києві повністю зруйнувався і "просів" після того, як на ньому обвалилися конструкції. Наразі всі ремонтні роботи там призупинили.
Дегтярівський міст обвалився у Києві / Відео Суспільного
Крім того, наслідки обвалу Дегтярівського мосту також показав і український фотограф і фотожурналіст Ян Доброносов. Він зазначив, що це "міст, який так і встав".
Дегтярівський міст "впав" у Києві / Фото Яна Доброносова
Зрештою інцидент прокоментували у компанії "Київавтодор", яка займалася його реконструкцією. Там заявили, що відповідальність за роботи на об'єкті несе підрядник.
Дегтярівський міст обвалився під час ремонтних робіт / Ян Доброносов
Водночас речник компанії виробника балок Ваховський розповів журналістам Суспільного у коментарі, що проблем з якістю балок немає. За його словами, шість з них встановили "правильно", однак під час монтажу останньої "стався інцидент".
Що відомо про обвал Дегтярівського моста
- Обвал Дегтярівського мосту стався ввечері 30 вересня. Тоді на ньому проводили ремонтні роботи, які розпочали, ще в липні 2023 року.
- Згодом у КМДА розповіли, що причину обвалу на місці з'ясовують фахівці. Під час цього інциденту ніхто не постраждав. Підтвердили обвал конструкції й у КМВА.
- Варто зазначити, що Дегтярівський міст був зведений 1965 року і вже довгий час перебував в аварійному стані. Перед реконструкцією його тимчасово посилили додатковими опорами й планували розширити, щоб облаштувати велодоріжками й тротуарами.
- Ремонт шляхопроводу планували завершити у листопаді 2023 року. Уся вартість робіт складала близько 1 мільярда гривень.