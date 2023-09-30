В результате этого инцидента пострадавших не было. В настоящее время на месте работают правоохранители, чтобы выяснить причину обрушения конструкции.

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Как выглядит Дегтяревский мост сейчас

Журналисты показали, что Дегтяревский мост в Киеве полностью разрушился и "просел" после того, как на нем обрушились конструкции. Все ремонтные работы там приостановили.

Дегтяревский мост обрушился в Киеве / Видео Суспильного

Кроме того, последствия обвала Дегтяревского моста также показал и украинский фотограф и фотожурналист Ян Доброносов. Он отметил, что это "мост, который так и встал".



Дегтяревский мост "упал" в Киеве / Фото Яна Доброносова

В конце концов, инцидент прокомментировали в компании "Киевавтодор", которая занималась его реконструкцией. Там заявили, что ответственность за работу на объекте несет подрядчик.



Дегтяревский мост обрушился во время ремонтных работ / Ян Доброносов

В то же время представитель компании производителя балок Ваховский рассказал журналистам Общественного в комментарии, что проблем с качеством балок нет. По его словам, шесть из них установили "правильно", однако при монтаже последней "произошел инцидент".

Что известно об обвале Дегтяревского моста