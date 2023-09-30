В результате этого инцидента пострадавших не было. В настоящее время на месте работают правоохранители, чтобы выяснить причину обрушения конструкции.
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Как выглядит Дегтяревский мост сейчас
Журналисты показали, что Дегтяревский мост в Киеве полностью разрушился и "просел" после того, как на нем обрушились конструкции. Все ремонтные работы там приостановили.
Дегтяревский мост обрушился в Киеве / Видео Суспильного
Кроме того, последствия обвала Дегтяревского моста также показал и украинский фотограф и фотожурналист Ян Доброносов. Он отметил, что это "мост, который так и встал".
Дегтяревский мост "упал" в Киеве / Фото Яна Доброносова
В конце концов, инцидент прокомментировали в компании "Киевавтодор", которая занималась его реконструкцией. Там заявили, что ответственность за работу на объекте несет подрядчик.
Дегтяревский мост обрушился во время ремонтных работ / Ян Доброносов
В то же время представитель компании производителя балок Ваховский рассказал журналистам Общественного в комментарии, что проблем с качеством балок нет. По его словам, шесть из них установили "правильно", однако при монтаже последней "произошел инцидент".
Что известно об обвале Дегтяревского моста
- Обвал Дегтяревского моста произошел вечером 30 сентября. Тогда на нем проводили начавшиеся ремонтные работы еще в июле 2023 года.
- Впоследствии в КГГА рассказали, что причину обрушения на месте выясняют специалисты. Во время этого инцидента никто не пострадал. Подтвердили обвал конструкции и в КМВА.
- Стоит отметить, что Дегтяревский мост был построен в 1965 году и уже долгое время находился в аварийном состоянии. Перед реконструкцией его временно усилили дополнительными опорами и планировали расширить, чтобы обустроить велодорожки и тротуары.
- Ремонт путепровода планировалось завершить в ноябре 2023 года. Вся стоимость работ составляла около 1 миллиарда гривен.