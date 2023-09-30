Павел Авдокушин является членом Национального союза журналистов Украины и независимым инфраструктурным обозревателем. На Дегтяревском мосту, где 30 сентября произошел обвал, он выполнял функции технического журналиста, то есть снимал процесс возведения конструкции.

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Что произошло на мосту

Мужчина как раз снимал, как крепят мостовые балки. На камеру он сказал, что седьмая балка стоит и ждем восьмую. После завершения съемки Авдокушин спрятал камеру и развернулся, чтобы уходить. За его спиной послышался шум: балка выгнулась в сторону крана, потом в другую сторону, а затем начала ломаться.

Здесь начинается физика. Она висела на стропах, начала складываться, и те концы, которые были на стропах, ударили первую балку. Последовал эффект домино: балки одна за другой начали падать,

– рассказал журналист.

При съемке Авдокушин не видел каких-либо отклонений или проблем с балкой. Точную причину обрушения должны установить эксперты. Эти балки мужчина называет экспериментальными, ведь в Украине их используют во второй раз: первые, 33-метровые, были в Бородянке. На Шулявке использовали 36-метровые от завода Ковальской.

Возможно, балки крепили слишком быстро В субботу, 30 сентября, в полпервого Павел Авдокушин на своей странице в фейсбуке выложил фото моста и



Первую 36-метровую балку на левый путепровод смонтировали 30 сентября около 11-ти. Все 14 балок проезда должны были установить в течение выходных. В субботу, 30 сентября, в полпервого Павел Авдокушин на своей странице в фейсбуке выложил фото моста и написал : "Третья балка смонтирована. Выкладываю фотографии фактически в режиме реального времени. Ребята разогнались не на шутку".Первую 36-метровую балку на левый путепровод смонтировали 30 сентября около 11-ти. Все 14 балок проезда должны были установить в течение выходных.

Как комментируют власти

В КГГА говорят, что ответственность за проведение работ на объекте несет непосредственно подрядчик, а движение транспорта на участке улицы Александра Довженко возобновят до 5 утра 2 октября.

При монтаже седьмой балки в проектное положение она утратила свою стойкость. При падении балка зацепила часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению других шести балок пролетного строения,

– отметили чиновники.

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