Павло Авдокушин є членом національної спілки журналістів України і незалежним інфраструктурним оглядачем. На Дегтярівському мосту, де 30 вересня стався обвал, він виконував функції технічного журналіста, тобто фільмував процес зведення конструкції.

Дивіться також Як виглядає Дегтярівський міст у Києві після обвалу: разючі кадри

Що сталося на мосту

Чоловік саме знімав, як кріплять мостові балки. На камеру він сказав, що сьома балка стоїть і чекаємо на восьму. Завершивши зйомку, Авдокушин сховав камеру та розвернувся, щоб іти. За його спиною почувся галас: балка вигнулася в бік крану, потім в інший бік, а відтак почала ламатися.

Тут починається фізика. Вона висіла на стропах, почала складатися, і ті кінці, які були на стропах, вдарили першу балку. Пішов ефект доміно: балки одна за одною почали падати,

– розповів журналіст.

Під час зйомки Авдокушин не бачив жодних відхилень або проблем із балкою. Точну причину обвалення мають установити експерти. Ці балки чоловік називає експериментальними, адже в Україні їх використовують удруге: перші, 33-метрові, були в Бородянці. На Шулявці ж використали 36-метрові від заводу Ковальської.

Можливо, балки кріпили занадто швидко

У суботу 30 вересня о пів на першу Павло Авдокушин на своїй сторінці у фейсбуці виклав фото мосту та



Першу 36-метрову балку на лівий шляхопровід змонтували 30 вересня близько 11-ї. А всі 14 балок проїзду мали встановити протягом вихідних. У суботу 30 вересня о пів на першу Павло Авдокушин на своїй сторінці у фейсбуці виклав фото мосту та написав : "Третя балка змонтована. Викладаю світлини фактично в режимі реального часу. Хлопці розігналися не на жарт".Першу 36-метрову балку на лівий шляхопровід змонтували 30 вересня близько 11-ї. А всі 14 балок проїзду мали встановити протягом вихідних.

Як коментує влада

У КМДА говорять, що відповідальність за проведення робіт на об'єкті несе безпосередньо підрядник, а рух транспорту на ділянці вулиці Олександра Довженка відновлять до 5 ранку 2 жовтня.

Під час монтажу сьомої балки в проєктне положення вона втратила свою стійкість. При падінні балка зачепила частину вже змонтованої конструкції, що призвело також до порушення її стійкості та падіння інших шести балок прогонової будови,

– зазначили чиновники.

Дивіться також У Костянтинівці росіяни влучили авіабомбою в локацію, де гуляли діти: поранений хлопчик

Пожежа на нафтопроводі на Прикарпатті