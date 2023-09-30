Оскільки зараз на місці працюють екстрені служби, то ДСНС обіцяє повідомити деталі трохи згодом. 24 Канал стежить за ситуацією, тож повідомить подробиці, щойно вони з'являться.

Дивіться також У Києві обвалився Дегтярівський міст на Шулявці: зруйновані кілька прольотів

Що відомо на цей момент

Т.в.о. керівника пресслужби ДСНС Світлана Водолага у коментарі 24 Каналу повідомила, що, попередньо, дві людини постраждали.

Речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович у коментарі 24 Каналу повідомила, що сталося загорання нафтопродуктів унаслідок прориву на нафтопроводі. Раніше ЗМІ писали, що в селі вибухнув газопровід. За її словами, стосовно постраждалих інформацію перевіряють.

Згодом у ДСНС надали оперативну інформацію щодо пориву нафтопроводу в Івано-Франківській області.

Відповідно до неї, о 17:00 поблизу села Стримба Надвірнянського району стався прорив нафтопроводу діаметром 150 міліметрів із подальшим розлиттям нафтопродуктів уздовж потічка на площі 100 квадратних метрів. Сталося займання, вогонь перекинувся на приватний будинок.

За попередньою інформацією, постраждали три особи. Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники,

– зазначили у ДСНС.

Пожежа на нафтопроводі в селі Стримба: дивіться відео

Люди зняли, як небо цілком затягло чорним димом.

Як пише телеграм-канал "Івано-Франківськ 24/7", посилаючись на очевидців, стовп диму видно навіть за 10 кілометрів від місця вибуху.

У столиці обвалився міст