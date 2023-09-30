Зокрема, двоє дітей. Про це розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

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П'ятеро постраждалих – у критичному стані

Онищук зазначила, що на Прикарпатті у Надвірнянському районі сталася розгерметизація трубопроводу, що призвела до витоку нафтопродукту, а відтак і його загоряння. Внаслідок інциденту постраждали 9 людей.

Двоє дітей і троє дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла (понад 70 відсотків). Їх доправлено до лікувальних закладів району та надається вся необхідна допомога,

– зауважила голова ОВА.

Ще чотирьом людям надали необхідну медичну допомогу на місці.

"Пожежу ліквідовано. Відомо, що подія трапилась о 17:00. У результаті загоряння нафтопродуктів вогонь розповсюдився на приватний будинок. Разом з усіма відповідними службами працюємо на місці події. Причини трагедії встановлюються", – підсумувала Онищук.

Згодом вона написала, що у важкому стані перебувають двоє хлопчиків. У них виявили значні площі опіків тіла. Одну дитину доставили до Івано-Франківської обласної лікарні.

Зараз медики роблять все можливе, щоб стабілізувати стан другого хлопчика та транспортувати його до ОДКЛ.

"Госпіталізовано і трьох дорослих 1984, 1988, 1965 років народження. Двоє з них перебувають у важкому стані, ще одна людина – у середньому ступені важкості. В усіх постраждалих – опікові травми. Їх було доставлено до найближчої лікарні", – зауважила голова ОВА.

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Що відомо про стан постраждалих

У коментарі Суспільному головний лікар Надвірнянської центральної районної лікарні Сергій Ємельянчук розповів, що в медзаклад госпіталізували двох дітей та трьох дорослих. Їм надали першу невідкладну допомогу та провели інтенсивну терапію.

Вкрай важкий стан дитини 2012 року народження. У нього опіки тіла II та навіть IV ступенів. У дитини 2015 року опіки II та III ступенів. Наразі вони – у Надвірнянській дитячій лікарні. Їх планують перевести в обласну дитячу лікарню,

– зазначив Ємельянчук.

Також у лікарні надають допомогу:

двом чоловікам 1965 та 1984 років народження,

жінці 1988 року народження.

"У них опіки II та III ступенів. Загальна площа ураження – 40 – 45%. Також опіковий шок I та II ступенів", – повідомив лікар.

За його словами, їх також переведуть в обласну клінічну лікарню.

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Міський голова Надвірної Зиновій Андрійович розповів, що наразі здійснюються відповідні кроки, щоб встановити причину інциденту. Він припустив, що міг статися підпал.

Мер додав, що не є фахівцем, але помітив великі обсяги розливу палива, пройшовши уздовж берегу річки Стримба декілька сотень метрів.

Знаємо, що нафта просто так від недопалка не горить. Невідомо, що відбулося. Дивна, дивна ситуація,

– зазначив він.

Міський голова підсумував, що цей нафтопровід кілька разів лагодили. На місці наразі працюють всі відповідні служби.