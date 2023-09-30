Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники, ліквідовуючи наслідки прориву. Водночас кількість постраждалих ще може зрости, передає 24 Канал.
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Що відомо про постраждалих
У МВС України розповіли, що станом на 18:46 внаслідок прориву нафтопроводу постраждало 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. У міністерстві також наголосили, що всі засувки на нафтопроводі перекриті.
Міський голова міста Надвірна в Івано-Франківській області Зіновій Андрійович зазначив, що в селі Стримба вже впродовж години працюють рятувальні служби. Також стало відомо про постраждалих внаслідок інциденту.
Зараз у Надвірнянській центральній районній лікарні перебувають 5 людей з опіками різного ступеня. Двоє діток і троє дорослих,
– наголосив він.
Він також зазначив, що наразі всі причини вибуху на нафтопроводі з'ясовуються правоохоронці. Рятувальники роблять усе, щоб локалізувати цей вогонь.
Крім того, значна кількість нафти розлилася у річку Стримба, що може мати негативні екологічні наслідки для регіону. Він також закликав громаду бути спокійними, адже на місці наразі працюють фахівці, намагаючись ліквідувати наслідки цього прориву.
Що відомо про прорив нафтопроводу на Прикарпатті
- У селі Стримба в Івано-Франківській області 30 вересня стався прорив нафтопроводу. У ДСНС зауважили, що сталося загоряння нафтопродуктів унаслідок прориву на нафтопроводі, також було відомо й про кількох постраждалих людей.
- Згодом рятувальники зазначили, що внаслідок прориву нафтопроводу спалахнула масштабна пожежа, яка перекинулася також на приватні будинки. На місці подій рятувальники намагаються погасити вогонь.
- Місцеві жителі розповідали, що в небі також був видний чорний стовп густого диму. Його навіть бачили у населених пунктах, розташованих за 10 кілометрів від місця подій.