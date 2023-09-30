Наразі на місці події продовжують працювати рятувальники, ліквідовуючи наслідки прориву. Водночас кількість постраждалих ще може зрости, передає 24 Канал.

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Що відомо про постраждалих

Зверніть увагу! Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що станом на 19:43 відомо про 9 постраждалих людей. За її словами, 2 дітей і 3 дорослих, за попередньою інформацією, у критичному стані, з численними опіками тіла, понад 70 відсотків. Вона також зазначила, що цих людей доправлено до лікувальних закладів району та надається вся необхідна допомога. Ще 4 людям надано необхідну медичну допомогу на місці.

У МВС України розповіли, що станом на 18:46 внаслідок прориву нафтопроводу постраждало 6 осіб, з них 2 дітей, яких госпіталізовано до лікарні. У міністерстві також наголосили, що всі засувки на нафтопроводі перекриті.

Міський голова міста Надвірна в Івано-Франківській області Зіновій Андрійович зазначив, що в селі Стримба вже впродовж години працюють рятувальні служби. Також стало відомо про постраждалих внаслідок інциденту.

Зараз у Надвірнянській центральній районній лікарні перебувають 5 людей з опіками різного ступеня. Двоє діток і троє дорослих,

– наголосив він.

Він також зазначив, що наразі всі причини вибуху на нафтопроводі з'ясовуються правоохоронці. Рятувальники роблять усе, щоб локалізувати цей вогонь.

Крім того, значна кількість нафти розлилася у річку Стримба, що може мати негативні екологічні наслідки для регіону. Він також закликав громаду бути спокійними, адже на місці наразі працюють фахівці, намагаючись ліквідувати наслідки цього прориву.

Що відомо про прорив нафтопроводу на Прикарпатті