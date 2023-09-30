На месте происшествия продолжают работать спасатели, ликвидируя последствия прорыва. В то же время, количество пострадавших еще может возрасти, передает 24 Канал.
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Что известно о пострадавших
В МВД Украины рассказали, что по состоянию на 18:46 в результате прорыва нефтепровода пострадали 6 человек, из них 2 детей, которые госпитализированы в больницу. В министерстве также отметили, что все задвижки на нефтепроводе перекрыты.
Городской голова города Надворная в Ивано-Франковской области Зиновий Андреевич отметил, что в селе Стрымба уже на протяжении часа работают спасательные службы. Также стало известно о пострадавших в результате инцидента.
Сейчас в Надвирнянской центральной районной больнице находятся 5 человек с ожогами разной степени. Двое детей и трое взрослых,
– подчеркнул он.
Он также отметил, что все причины взрыва на нефтепроводе выясняются правоохранители. Спасатели делают все, чтобы локализовать этот огонь.
Кроме того, значительное количество нефти разлилось в реку Стрымба, что может иметь негативные экологические последствия для региона. Он также призвал общину быть спокойными, ведь на месте работают специалисты, пытаясь ликвидировать последствия этого прорыва.
Что известно о прорыве нефтепровода на Прикарпатье
- В селе Стрымба в Ивано-Франковской области 30 сентября произошел прорыв нефтепровода. В ГСЧС отметили, что произошло возгорание нефтепродуктов в результате прорыва на нефтепроводе, также было известно и о нескольких пострадавших людях.
- Впоследствии спасатели отметили, что в результате прорыва нефтепровода вспыхнул масштабный пожар, который опрокинулся также на частные дома. На месте происшествий спасатели пытаются потушить огонь.
- Местные жители рассказывали, что в небе также был виден черный столб густого дыма. Его даже видели в населенных пунктах, расположенных в 10 километрах от места событий.