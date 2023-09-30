На месте происшествия продолжают работать спасатели, ликвидируя последствия прорыва. В то же время, количество пострадавших еще может возрасти, передает 24 Канал.

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Что известно о пострадавших

Обратите внимание! Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук рассказала, что по состоянию на 19:43 известно о 9 пострадавших людях. По ее словам, 2 детей и 3 взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела, более 70 процентов. Она также отметила, что эти люди доставлены в лечебные учреждения района и предоставляется вся необходимая помощь. Еще 4 людям оказана необходимая медицинская помощь на месте.

В МВД Украины рассказали, что по состоянию на 18:46 в результате прорыва нефтепровода пострадали 6 человек, из них 2 детей, которые госпитализированы в больницу. В министерстве также отметили, что все задвижки на нефтепроводе перекрыты.

Городской голова города Надворная в Ивано-Франковской области Зиновий Андреевич отметил, что в селе Стрымба уже на протяжении часа работают спасательные службы. Также стало известно о пострадавших в результате инцидента.

Сейчас в Надвирнянской центральной районной больнице находятся 5 человек с ожогами разной степени. Двое детей и трое взрослых,

– подчеркнул он.

Он также отметил, что все причины взрыва на нефтепроводе выясняются правоохранители. Спасатели делают все, чтобы локализовать этот огонь.

Кроме того, значительное количество нефти разлилось в реку Стрымба, что может иметь негативные экологические последствия для региона. Он также призвал общину быть спокойными, ведь на месте работают специалисты, пытаясь ликвидировать последствия этого прорыва.

Что известно о прорыве нефтепровода на Прикарпатье