Він зняв звернення для мешканців громади. У ньому наголосив, що на місці вибуху на нафтопроводі працюють відповідні служби. Зокрема, правоохоронні, щоб можна бути дізнатися причину та мати аналіз того, що сталося 30 вересня біля села Стримба.

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Натякнув на можливий підпал

За словами Зиновія Андрійовича, здійснюються відповідні кроки, щоб встановити причину. Міський голова припустив, що міг статися підпал. Він додав, що не фахівець, але пройшовши уздовж берегу річки Стримба декілька сотень метрів зауважив великі обсяги розливу палива.

Знаємо, що нафта просто так від недопалка не горить. Невідомо, що відбулося. Дивна, дивна ситуація,

– зазначив він.

Міський голова Надвірної зазначив, що відповідний нафтопровід кілька разів лагодили. Він вкотре додав, що не є фахівцем. І що працюють всі відповідні служби.

Що відомо про вибух на нафтопроводі