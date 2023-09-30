Он снял обращение для жителей общины. В нем подчеркнул, что на месте взрыва на нефтепроводе работают соответствующие службы. В частности, правоохранительные, чтобы можно узнать причину и иметь анализ того, что произошло 30 сентября возле села Стрымба.
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Намекнул на возможный поджог
По словам Зиновия Андреевича, предпринимаются соответствующие шаги, чтобы установить причину. Городской голова предположил, что мог случиться поджог. Он добавил, что не специалист, но пройдя вдоль берега реки Стрымба несколько сотен метров, заметил большие объемы разлива топлива.
Знаем, что нефть просто так от окурка не горит. Неизвестно, что произошло. Странная, странная ситуация,
– отметил он.
Городской голова Надвирной отметил, что соответствующий нефтепровод несколько раз чинили. Он в очередной раз добавил, что не специалист. И что работают все соответствующие службы.
Что известно о взрыве на нефтепроводе
- Как отмечают в ГСЧС, прорыв нефтепровода в Ивано-Франковской области произошел около 17:00. Произошло это вблизи села Стрымба, что в Надворнянском районе.
- По имеющимся данным, произошел прорыв нефтепровода диаметром 150 миллиметров. В результате зафиксировали разлив нефтепродуктов вдоль потока на площади 100 квадратных метров. Также вспыхнул пожар, огонь перекинулся на частный дом.
- Известно, что в результате взрыва пострадали люди. В Надворнянскую центральную районную больницу доставили 6 человек с ожогами разной степени. Двое детей, а также четверо взрослых.
- Впоследствии в ГСЧС отметили, что в 17:54 удалось ликвидировать пожары от разлитых нефтепродуктов на площади в 100 квадратных метров, а также вспомогательного сооружения на площади в 20 квадратных метров. Собственно, вспыхнули они в результате порыва нефтепровода вблизи села Стрымба, что в Надворнянском районе.
- Обратим внимание, что разлитая в реку Стрымба нефть может иметь негативные экологические последствия для региона. В то же время городской голова Надворной призвал общину сохранять спокойствие.