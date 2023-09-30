В частности, двое детей. Об этом рассказала глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

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Пятеро пострадавших – в критическом состоянии

Онищук отметила, что на Прикарпатье в Надворнянском районе произошла разгерметизация трубопровода, что привело к утечке нефтепродукта, а затем и его возгоранию. В результате инцидента пострадали 9 человек.

Двое детей и трое взрослых, по предварительной информации, в критическом состоянии, с многочисленными ожогами тела (более 70 процентов). Их доставлены в лечебные учреждения района и им предоставляется вся необходимая помощь,

– заметила глава ОВА.

Еще четырем людям оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

"Пожар ликвидирован. Известно, что он случился в 17:00. В результате возгорания нефтепродуктов огонь распространился на частный дом. Вместе со всеми соответствующими службами работаем на месте происшествия. Причины трагедии устанавливаются", – подытожила Онищук.

Впоследствии она написала, что в тяжелом состоянии находятся два мальчика. У них обнаружили значительные площади ожогов тела. Одного ребенка доставили в Ивано-Франковскую областную больницу.

Сейчас медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние второго мальчика и транспортировать его в ОГКБ.

"Госпитализированы и три взрослых 1984, 1988, 1965 годов рождения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще один человек – в средней степени тяжести. У всех пострадавших – ожоговые травмы. Они были доставлены в ближайшую больницу", – отметила председатель ОВА.

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Что известно о состоянии пострадавших

В комментарии Суспильном главный врач Надворнянской центральной районной больницы Сергей Емельянчук рассказал, что в медучреждение госпитализировали двоих детей и троих взрослых. Им предоставили первую неотложную помощь и провели интенсивную терапию.

Крайне тяжелое состояние ребенка 2012 года рождения. У него ожоги тела II и даже IV степеней. У ребенка 2015 ожоги II и III степеней. Пока они – в Надворнянской детской больнице. Их планируют перевести в областную детскую больницу,

– отметил Емельянчук.

Также в больнице оказывают помощь:

двоим мужчинам 1965 и 1984 годов рождения,

женщине 1988 года рождения.

"У них ожоги II и III степеней. Общая площадь поражения – 40 – 45%. Также ожоговый шок I и II степеней", – сообщил врач.

По его словам, они также будут переведены в областную клиническую больницу.

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Городской голова Надворной Зиновий Андреевич рассказал, что сейчас предпринимаются соответствующие шаги, чтобы установить причину инцидента. Он предположил, что мог случиться поджог.

Мэр добавил, что не специалист, но заметил большие объемы разлива топлива, пройдя вдоль берега реки Стрымба несколько сотен метров.

Знаем, что нефть просто так от окурка не горит. Неизвестно, что произошло. Странная, странная ситуация,

– отметил он.

Городской голова подытожил, что этот нефтепровод несколько раз чинили. На месте работают все соответствующие службы.