Как отмечают в Донецкой областной прокуратуре, в результате атаки авиабомбой пострадал один ребенок. Рассказываем, что известно об ударе по Константиновке.
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Атаковали Константиновку после обеда
По имеющимся данным, российские военные около 16:00 нанесли авиаудар по Константиновке. Предварительно, враг мог использовать КАБ-500. Как отмечают в прокуратуре, в зоне поражения была территория транспортного предприятия, а также жилая застройка, где на тот момент на улице гуляли двое детей.
Известно, что ранения получил 13-летний мальчик. У него минно-взрывная травма, а также осколочное ранение головы.
Также известно, что от рук россиян ранения получили две женщины в возрасте 43 и 54 года в селах Ласточкино Покровского района и Новоукраинка Волновахского района. Вероятно, по ним оккупанты били из артиллерии. По имеющейся информации, обе женщины находились в своих домах на момент атаки. Их госпитализировали и оказывают медицинскую помощь.
Кроме того известно, что враг разрушил и повредил более двух десятков частных и многоквартирных жилых домов. А также хозяйственные постройки, помещения предприятия, автомобили и линии электропередач.
Что известно об атаках Донецкой области
- Ночью против 30 сентября враг атаковал ракетами Краматорск. Известно, что в результате повреждена автостоянка с 20 автомобилями и общежитие. Один человек получил ранения.
- Днем 28 сентября оккупанты атаковали коксохимический завод в Авдеевке, что в Донецкой области. В результате вспыхнул пожар.
- Поздним вечером 21 сентября российские военные нанесли два удара по Курахово в Донецкой области. Известно, что оккупанты били двумя ракетами "Искандер". В результате атаки пострадали 16 человек.
- Ночью 19 сентября российские военные нанесли массированную атаку по территории Украины. Той же ночью враг ударил по Славянску на Донбассе четырьмя ракетами. К счастью, обошлось без пострадавших.