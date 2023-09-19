Мэр города Вадим Лях рассказал, что раненых в результате этой атаки нет. О повреждениях в городе глава Славянска пока не сообщал.

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Россияне обстреляли Славянск

Городской голова Славянская отметил, что утро в городе было не хорошим. Он отметил, что это произошло из-за того, что эта ночь в городе была неспокойной.

Четыре прилета, микрорайон Лиманы. К счастью, без жертв,

– сказал он.

Местные корреспонденты также отметили, что после полуночи в Славянске и Краматорске было слышно несколько мощных взрывов. Городской председатель Краматорска не сообщал информации о прилетах в городе.

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