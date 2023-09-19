Агрессор нарастил плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. О главном с утренней сводки Генштаба пишет 24 Канал.
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Россияне проводят диверсионную деятельность вблизи границы
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы.
Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области,
– отметили в Генштабе.
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Украинские воины ведут оборону и наступают
Украинские защитники ведут оборону на Востоке и Юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Наши военные уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Что происходит на разных направлениях фронта
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В Джанкой прибыли срочники из Кабардино-Балкарской республики
Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов России на временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября на военный аэродром в Джанкое прибыло около 100 срочников из Кабардино-Балкарской республики. Они были направлены для усиления охраны и обороны этого объекта.
Силы обороны наносят мощные удары по оккупационным войскам
За прошедшие сутки наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме того, подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 3 ЗРК, 19 артиллерийских средств и 1 пункт управления.