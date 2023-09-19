Агрессор нарастил плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. О главном с утренней сводки Генштаба пишет 24 Канал.

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Кстати говоря, оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

Россияне проводят диверсионную деятельность вблизи границы

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск для прикрытия государственной границы.

Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области,

– отметили в Генштабе.

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Украинские воины ведут оборону и наступают

Украинские защитники ведут оборону на Востоке и Юге, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. Наши военные уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Что происходит на разных направлениях фронта

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе Клещеевки Донецкой области. Враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, успехов не имел. Наши военные продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Марьинском – российские захватчики вели наступательные действия в районе Марьинки, впрочем, успехов не имели. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Авдеевском и Шахтерском направлениям Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

На Мелитопольском направлении агрессор вел наступательные действия в районе Работино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Успеха не имел. Наши воины продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потерь в живой силе и технике, истощают врага.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и наносят успешное поражение по тылам противника.

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В Джанкой прибыли срочники из Кабардино-Балкарской республики

Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов России на временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября на военный аэродром в Джанкое прибыло около 100 срочников из Кабардино-Балкарской республики. Они были направлены для усиления охраны и обороны этого объекта.

Силы обороны наносят мощные удары по оккупационным войскам

За прошедшие сутки наша авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Кроме того, подразделениями ракетных войск поражены 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, 3 ЗРК, 19 артиллерийских средств и 1 пункт управления.