В общей сложности было уничтожено 27 "Шахедов". Силы ПВО работали в южных, центральных и западных областях.
Важно Ряд взрывов во Львове и других городах: что известно о массированной атаке дронами в ночь на 19 сентября
Что известно о ночной атаке Украины
19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".
Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.
В результате боевой работы 27 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.
Кроме этого, на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
Предыдущая массированная атака Украины
- В ночь на 18 сентября враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
- "Шахеды" летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск – Россия и мыс Чауда – ТОТ Крым). Всего было зафиксировано 24 ударных БПЛА в направлении Николаевской и Одесской областей.
- 18 ударных дронов были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования.
- Пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС оккупанты совершили из Волгоградской области.
- Были привлечены восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.
- Все 17 – уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.
- Кроме этого, ночью 17 сентября враг также нанес удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БПЛА. Всего было зафиксировано 16 средств воздушного нападения: 6 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда); 10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из района Энгельса.
- В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 12 воздушных целей: 6 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" и 6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.