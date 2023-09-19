В общей сложности было уничтожено 27 "Шахедов". Силы ПВО работали в южных, центральных и западных областях.

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Что известно о ночной атаке Украины

19 сентября враг применил ударные БПЛА типа "Shahed-136/131", а также баллистическую ракету "Искандер-М".

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Всего были зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), а также одна баллистическая ракета "Искандер-М", которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 "Шахедов" были уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях.

Кроме этого, на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

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