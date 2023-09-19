Мер міста Вадим Лях розповів, що поранених внаслідок цієї атаки немає. Про пошкодження у місті очільник Слов'янська поки що не повідомляв.
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Росіяни обстріляли Слов'янськ
Міський голова Слов'янська зазначив, що ранок у місті був не добрим. Він зазначив, що це сталося через те, що ця ніч у місті була неспокійною.
Чотири прильоти, мікрорайон Лимани. На щастя без жертв,
– сказав він.
Місцеві кореспонденти також наголосили, що після опівночі в Слов'янську та Краматорську було чутно декілька потужних вибухів. Наразі міський голова Краматорська не повідомляв інформації про прильоти у місті.
Що відомо про нічну атаку Росії по Україні
- Російські загарбники вночі 19 вересня обстріляли Україну ударними безпілотними літальними апаратами типу "Шахед". Спочатку вибухи пролунали в Одесі, де була загроза через застосування цієї зброї.
- Згодом стало відомо й про вибухи у Кривому Розі. Там, як з'ясувалося згодом, була загроза не тільки безпілотниками, але й балістичними ракетами.
- Далі тривога розширилася на Схід і вибухи пролунали у Хмельницькій області. В ОВА зазначили, що це було пов'язано з роботою нашої ППО.
- Вже під ранок повідомляли про вибухи у Львові. Мер міста Андрій Садовий розповів, що у місті є влучання, а також постраждалі серед цивільного населення.
- Про нічну атаку розповів і очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він наголосив, що в області за ніч знищили 10 безпілотників типу "Шахед".
- Зрештою вже зранку 19 вересня у Повітряних силах розповіли, що всього окупанти по Україні запустили 30 ударних безпілотних літальних апаратів типу "Шахед". Нашим захисникам неба вдалося знищити 27 із них.