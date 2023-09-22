Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области. По предварительной информации, оккупанты атаковали населенный пункт двумя ракетами "Искандер".
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Одно из средств поражения попало в двухэтажный жилой дом, в результате чего получили ранения 16 мирных жителей. Всем пострадавшим предоставлена неотложная медицинская помощь,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждены окна, фасады и кровли других многоквартирных домах, автомобили и гаражи. На месте продолжают работать спасатели. Продолжается разбор завалов.
Россияне попали в жилые дома в Курахово / Фото Офис Генпрокурора
"Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России", – добавили в сообщении.
Заметим, что поздно вечером 21 сентября российские войска нанесли два удара по Курахово в Донецкой области.