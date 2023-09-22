Про це повідомили у прокуратурі Донецької області. За попередньою інформацією, окупанти атакували населений пункт двома ракетами "Іскандер".

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Один із засобів ураження поцілив по двоповерховому житловому будинку, внаслідок чого зазнали поранень 16 мирних мешканців. Усім потерпілим надано невідкладну медичну допомогу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пошкоджені вікна, фасади та покрівлі в інших багатоквартирних будинках, автомобілі та гаражі. На місці продовжують працювати рятувальники. Триває розбір завалів.

Росіяни поцілили у житлові будинки у Кураховому / Фото Офіс Генпрокурора

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", – додали у повідомленні.

Зауважте. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального Кодексу України.

Зауважимо, що пізно ввечері 21 вересня російські війська завдали два удари по Кураховому на Донеччині.