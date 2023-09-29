Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире телеканала "Рада" о последствиях террористической атаки врага.
Вашему вниманию Россияне ударили ракетами по коксохимическому заводу в Авдеевке: там пылает нафталин
"Кроме того, что нанесен очередной урон заводу и удар по промышленной инфраструктуре, больше серьезного ущерба нет. Когда горело, несколько часов поднимался столб черного дыма – это дало определенный экологический ущерб", – отметил Барабаш.
По его словам, нафталина на заводе оставалось не очень много – его вывезли еще год назад. Остатки этого вещества и дали такой чёрный дым. К счастью, ни один человек не пострадал.
В эфире "Радио Донбасс.Реалии" Барабаш отметил, что вряд ли удастся восстановить коксохим после подобных прилетов. Хотя еще несколько месяцев назад руководство завода на это надеялось.
Какая ситуация в Авдеевке
В прифронтовом городе ни дня тишины. Российские оккупанты постоянно обстреливают не только украинские позиции вокруг населенного пункта, но и гражданских внутри.
По состоянию на утро 29 сентября в Авдеевке остается 1641 человек. Эвакуация очень медленная – на прошлой неделе согласились только пятеро. Однако большинство собирается уехать перед зимой.
Город активно готовится к отопительному сезону, если это можно так назвать. Ничего, кроме дров и буржуек, сейчас предложить невозможно.
Движется ли фронт возле Авдеевки
- В начале сентября украинские военные частично освободили Опытное к югу от Авдеевки. Полный возврат поселка может открыть путь к Донецкому аэропорту.
- Опытное важно еще и тем, что враг концентрировал там свои силы и запускал оттуда свои ДРГ. После освобождения части поселка россияне были в истерике и даже отказывались двигаться по этому направлению.
- Однако страна-агрессор не оставляет попыток захватить Авдеевку. В последние несколько дней враг бросает небольшие штурмовые группы с севера и юга, но безрезультатно.