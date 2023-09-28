Днем 28 сентября оккупанты обстреляли Авдеевку ракетами из авиации. Две вражеские цели попали по территории коксохимического завода.
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Горит нафталин
По словам начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, обстрел произошел примерно в 13:10. Одна из двух ракет, которыми ударили по территории завода, попала в склад, где хранился нафталин. Сейчас горят его остатки.
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Барабаш добавил, что, к счастью, обошлось без пострадавших.
Россияне продолжают обстреливать украинские города: последние новости
- Вечером 27 сентября россияне атаковали ракетами Николаев. По словам главы ОВА Виталия Кима, произошло попадание в объект инфраструктуры на окраинах города. В результате чего произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано.
- В "Укрэнерго" заявили, что 27 сентября вечером из-за российских обстрелов была повреждена ТЭЦ в южном регионе. В Минэнерго опровергли эту информацию, добавив, что повреждена была ТЭЦ, которая на момент обстрела не работала.
- Ночью 28 сентября оккупанты запустили по Одесской области "Шахеды". Никаких попаданий и разрушений нет.
- Во время массированного ракетного обстрела Украины 21 сентября обломки российской ракеты упали на завод Pepsi в Вишневом. Компания до сих пор работает в стране-агрессоре.