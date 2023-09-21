Во время воздушной атаки повреждения получило предприятие в Вишневом Киевской области. Обломки ракеты упали на завод Pepsi.

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Сами "заплатили" за ракету

Известно, что на предприятии в результате падения обломков вражеской цели вспыхнул пожар. Среди работников есть раненые. Также повреждены отдельные промышленные постройки. На месте еще работают экстренные службы.

Компания PepsiCo продолжает работать в России / Фото Минобороны

Сама компания PepsiCo Ukraine никаких комментариев по поводу повреждений не давала. В МВД между тем только заявили о пожаре в производственном помещении на площади 750 квадратных метров.

В то же время в Минобороны подтвердили, что завод Pepsi пострадал в результате атаки. Кроме того, там напомнили, что PepsiCo входит в список спонсоров войны, поскольку работает в России.

За ракету, уничтожившую их объект, они заплатили своими налогами в России,

– отметили в ведомстве.

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