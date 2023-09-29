Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів в ефірі телеканалу "Рада" про наслідки терористичної атаки ворога.

До вашої уваги Росіяни вдарили ракетами по коксохімічному заводу в Авдіївці: там палає нафталін

"Крім того, що завдано чергового збитку заводу та удару по промисловій інфраструктурі, більше серйозної шкоди немає. Коли горіло, кілька годин підіймався стовп чорного диму – це дало певної екологічної шкоди", – зазначив Барабаш.

За його словами, нафталіну на заводі залишалось не дуже багато – його вивезли ще рік тому. Залишки цієї речовини і дали такий чорний дим. На щастя, жодна людина не постраждала.

В ефірі "Радіо Донбас.Реалії" Барабаш зазначив, що навряд чи вдасться відновити коксохім після таких прильотів. Хоча ще кілька місяців тому керівництво заводу на це сподівалось.

Яка ситуація в Авдіївці

У прифронтовому місті жодного дня тиші. Російські окупанти постійно обстрілюють не лише українські позиції навколо населеного пункту, а й цивільних усередині.

Станом на ранок 29 вересня в Авдіївці залишається 1641 особа. Евакуація дуже повільна – минулого тижня зголосилось лише п'ятеро. Однак більшість таки збирається виїхати перед зимою.

Місто активно готується до опалювального сезону, якщо це так можна назвати. Нічого, окрім дров і буржуйок, наразі запропонувати неможливо.

Чи рухається фронт біля Авдіївки