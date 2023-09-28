Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що ситуація біля Авдіївки залишається напруженою. Упродовж останніх днів ворог кидає невеликі штурмові групи з півночі та півдня. Але жодних успіхів у них немає.
Дивіться також ЗСУ просуваються біля Роботиного та закріплюються під Бахмутом: карта фронту за тиждень
Авдіївку постійно обстрілюють
Як наголосив Барабаш, ворог застосовує усі засоби, які тільки має. У світловий день прилітають і "Гради", і міномети, і ствольна артилерія, і бомбові удари. Вночі вже дещо тихіше. Переважно йдуть поодинокі удари по центральній та старій частині міста.
Зараз вони здебільшого б'ють по багатоповерхівках, де ховається цивільне населення, яке досі проживає в місті. В нас вже десятки складених будинків. Люди гинуть, отримують поранення. Немає змоги розібрати завали. У місті немає спецтехніки, адже обстріли постійні,
– розповів Барабаш.
Дивіться розмову з Віталієм Барабашем на ютубі 24 Каналу
Раніше була інформація, що окупанти перекинули частину особового складу з Донецького напрямку на інші ділянки фронту. Однак ця зміна є незначною. Якщо колись тут було 206 батальйонів, то зараз їх – 189 – 192.
Останнім часом на фронті з'явилося багато спецпідрозділів ворога. Вони намагаються знайти шпарини в обороні. Бойовики з Донецька потроху закінчуються. У їхніх підрозділах вже багато немісцевих росіян.
Вони розуміють, що в лоб місто не візьмуть. Тому намагаються його оточити. Плюс на всіх ділянках намагаються покращувати своє становище. Ситуація з нашого боку контрольована. Багато з того боку розганяється, що основний удар контрнаступу буде на Донецьк. Тому вони й тримають великий контингент в районі Донецька,
– зауважив Барабаш.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- Росія зазнала колосальних втрат з початку повномасштабного вторгнення. Воно почалося 24 лютого 2022 року.
- З того часу українські військові знищили 277 320 особового складу ворога. А за минулу добу, 27 вересня, вдалося мінуснути ще 330 окупантів.
- Також Росія втратила 4679 танків, 8962 бойових броньованих машин, 6375 артилерійських систем, 793 РСЗВ тощо.