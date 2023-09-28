Про це 24 Каналу розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, зауваживши, що ситуація біля Авдіївки залишається напруженою. Упродовж останніх днів ворог кидає невеликі штурмові групи з півночі та півдня. Але жодних успіхів у них немає.

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Авдіївку постійно обстрілюють

Як наголосив Барабаш, ворог застосовує усі засоби, які тільки має. У світловий день прилітають і "Гради", і міномети, і ствольна артилерія, і бомбові удари. Вночі вже дещо тихіше. Переважно йдуть поодинокі удари по центральній та старій частині міста.

Зараз вони здебільшого б'ють по багатоповерхівках, де ховається цивільне населення, яке досі проживає в місті. В нас вже десятки складених будинків. Люди гинуть, отримують поранення. Немає змоги розібрати завали. У місті немає спецтехніки, адже обстріли постійні,

– розповів Барабаш.

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Раніше була інформація, що окупанти перекинули частину особового складу з Донецького напрямку на інші ділянки фронту. Однак ця зміна є незначною. Якщо колись тут було 206 батальйонів, то зараз їх – 189 – 192.

Останнім часом на фронті з'явилося багато спецпідрозділів ворога. Вони намагаються знайти шпарини в обороні. Бойовики з Донецька потроху закінчуються. У їхніх підрозділах вже багато немісцевих росіян.

Вони розуміють, що в лоб місто не візьмуть. Тому намагаються його оточити. Плюс на всіх ділянках намагаються покращувати своє становище. Ситуація з нашого боку контрольована. Багато з того боку розганяється, що основний удар контрнаступу буде на Донецьк. Тому вони й тримають великий контингент в районі Донецька,

– зауважив Барабаш.

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