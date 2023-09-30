У Києві ввечері 30 вересня обвалився Дегтярівський міст. В результаті рух на вулиці Олександра Довженка був заблокований.

До теми Балки падали одна за одною: свідок обвалу Дегтярівського мосту розповів про інцидент

Чому шляхопровід обвалився

Обвал Дегтярівського мосту спричинила надзвичайна ситуація на будівельному майданчику. Під час встановлення 7-ї балки вона впала та зачепила іншу частину конструкції. В результаті 6 інших балок теж попадали. А це призвело до руйнування кількох центральних прольотів.

Робітники протягом вихідних мали встановити всі 14 балок. Однак в результаті інциденту щойно встановлені прогони обвалилися.

До слова, оновлений Дегтярівський міст мав бути на 1 метр вищим та на 12 метрів ширшим. Основні роботи хотіли завершити до кінця 2023-го. Завершення повного комплексу робіт було заплановане на 2024 рік.

Що сказали в КМДА

Київська міська державна адміністрація із посиланням на "Київавтодор", який займається реконструкцією, назвала винних. Там зауважили, що підрядник несе відповідальність за проведення робіт на об’єкті.

Окрім цього у КМДА назвали приблизну дату відновлення руху на вулиці Довженка. Це має статися у понеділок, 2 жовтня, до 5 ранку. Також місцева влада повідомила про відсутність жертв та постраждалих.

Що сказали будівельники

Представник будівельної компанії "Ковальська" Данило Ваховський запевнив у високій якості балок. Він спростував чутки про те, що вони нібито були експериментальними.

Ми можемо точно заявити, що проблем з якістю балок не було. Вони були виготовлені за спеціальним проєктом і пройшли всі експертизи,

– наголосив спікер.

За його словами, 6 балок було встановлено правильно. Інцидент стався саме під час монтажу 7-ї балки. Речник компанії заявив, що причину обвалу визначатиме експертна комісія інженерів. Вона почне працювати у неділю, 1 жовтня.

Що розповіли очевидці

Член національної спілки журналістів України та незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин був на Шулявці в момент інциденту. Він знімав процес зведення конструкції як технічний журналіст. Він зафільмував встановлення 7-ї балки, після чого сховав камеру, розвернувся та збирався йти. В той момент він почув за спиною галас.

За словами Авдокушина, балка двічі вигнулася (спочатку в бік крана, а згодом – в інший) та стала ламатися. Вона висіла на стропах та почала складатися. Її кінці вдарили першу балку та спровокували ефект доміно. В результаті ці балки попадали. Свідок зауважив, що не бачив жодних проблем з 7-ю балкою під час зйомок.