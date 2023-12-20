Дегтярівський шляхопровід у Києві протягом тривалого часу перебував у аварійному стані. Причиною було обвалення мосту.

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Відновлення шляхопроводу

Віталій Кличко повідомив про відновлення об'єкта. Мостовики розібрали конструкції споруди, фундамент та замінили на нові з покращеними характеристиками.

Новий шляхопровід на 1 метр вищий, ніж попередній. Ширина споруди збільшилися з 28 метрів до 40. Довжина шляхопроводу – 36 метрів замість 33. Покращені параметри збільшать пропускну спроможність до 45 тисяч автомобілів на добу,
– йдеться в повідомленні.

За його словами, з моменту будівництва шляхопровід капітально не оновлювали, об'єкт був в аварійному стані.

Відкриття руху Дегтярівським шляхопроводом / Фото КМДА

Міський голова Києва також повідомив, що на новому шляхопроводі зберегли трамвайну лінію, на якій повністю оновили рейки.

За сучасними технологіями влаштували відокремлене трамвайне полотно з посилених монолітних плит. Лінія проходить уздовж вулиці Дегтярівської.

Водночас відкрито рух і заїздами та з'їздами з нового шляхопроводу.

За словами Кличка, увесь комплекс робіт, а саме – влаштування верхнього шару асфальту та покращення території біля зʼїздів та заїздів завершать навесні 2024 року. Також з'являться велодоріжки та тротуари.

У Києві відновили Дегтярівський шляхопровід: дивіться відео

Що відомо про руйнування Дегтярівського шляхопроводу

  • У Києві на Шулявці 30 вересня обвалився Дегтярівський міст. Внаслідок цього інциденту постраждалих не було. Тоді об'єкт повністю зруйнувався і "просів" після того, як на ньому обвалилися конструкції.
  • Згодом інцидент прокоментували у компанії "Київавтодор", яка займалася його реконструкцією. Там заявили, що відповідальність за роботи на об'єкті несе підрядник. Пізніше стало відомо, що проблем з якістю балок не було. Шість з них встановили "правильно", однак під час монтажу останньої "стався інцидент".
  • Причиною обвалу Дегтярівського мосту стала надзвичайна ситуація на будівельному майданчику. Під час встановлення 7-ї балки вона впала та зачепила іншу частину конструкції. В результаті 6 інших балок теж попадали. А це призвело до руйнування кількох центральних прольотів.