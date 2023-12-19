Київський метрополітен близький до колапсу. Від столичних посадовців лунають суперечливі заяви стосовно можливого закриття мосту Метро, який потребує капітального ремонту, а також станцій "Почайна" і "Тараса Шевченка".

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17 та 19 грудня правоохоронці із залученням експерта провели огляд місцевості над станцією метро "Деміївська". Там виявлено просідання ґрунту із появою тріщин на асфальті, а також просідання торговельних павільйонів над тунелем метро біля колишнього Деміївського ринку,
– повідомили правоохоронці.

Руйнування асфальту над метро "Деміївська" / Фото Київської прокуратури

Результати огляду відправлять до експертного закладу, втім, не називають, якого саме. Ці результати мають врахувати під час проведення будівельно-технічної експертизи. Вона встановить, у якому стані перебуває перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" і чому виникла аварійна ситуація.

Наразі триває слідство. Правоохоронці вивчають обставини, які призвели до порушення герметичності, протікання води та потрапляння піску в тунель київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській або синій лінії. Провадження розпочато за фактом службової недбалості.

19 грудня слідчі управління поліції у метрополітені спільно з експертами ретельно оглянули тунель між "Деміївською" та "Либідською", поверхні над тунелем, русло річки Дніпро та навколишню місцевість.

Вода у тунелі, тріщини нагорі – що зараз відбувається в тунелі між "Деміївською" та "Либідською": дивіться відео

  • 18 грудня у КМДА повідомили, що станції "Почайна" і "Тараса Шевченка" не закриватимуть. Плановий ремонт пройде там улітку 2024 року. Заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук запевнив, що метрополітен наглядає за цією ділянкою і зараз там безпечно.
  • Гендиректор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський 18 грудня висловився щодо мосту Метро. За його словами, споруда потребує капітального ремонту, але "з боку метро" усе в порядку, там немає змін чи відхилень від норми.
  • Він запевнив, що спершу відремонтують метро на Теремках, а відтак перейдуть до Оболоні – можливо, у червні-липні 2024-го. Одночасно дві ділянки не будуть лагодити. Водночас не зрозуміло, скільки буде коштувати ремонт метро на "Деміївській".
  • Андрій Вітренко, голова постійної комісії Київради з бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності, 19 грудня сказав, що міст Метро можуть закрити. Це станеться, якщо підтвердять, що він є аварійно небезпечним. Тоді в місті станеться колапс.
  • Вітренко вважає, що причина підтоплення – хаотична забудова в столиці. Брагінський це заперечував.
  • У КМДА заявили: підсилення опор мосту Метро не вплине на рух транспорту по ньому. Про це сказав директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор.