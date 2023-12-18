Після підтоплення між "Либідською" та "Деміївською" у метрополітені заявили про необхідність ремонту іншої ділянки синьої гілки – між "Почайною" та "Тараса Шевченка". Він має відбутися влітку 2024 року. Проте у КМДА пояснили: ремонт плановий і під час нього метро не закриватимуть.

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Потребує ремонту, але метро в порядку: в якому стані міст Метро у Києві

Міст Метро, дійсно, перебуває у дуже важкому стані, він потребує капітального ремонту. Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається. Зараз поясню чому. Ми регулярно проводимо обстеження наших колій спеціальними колієвимірювальними машинами. Тобто це не візуальний огляд, а огляд за допомогою спецтехніки,

– каже гендиректор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський.

Мостом Метро прокладено частину червоної Святошинсько-Броварської гілки, тож на споруді є декілька станцій метро. На ділянці від станції "Дніпро" до станції "Гідропарк", за його словами, немає жодних змін або відхилень від норми".

Коли почнеться ремонт метро на Оболоні

Поки немає інформації, коли будуть проведені роботи на північній гілці Оболонсько-Теремківської лінії метро. Проєкт тільки створюють. "Не буде раптовості, все буде в плановому порядку", – обіцяє Брагінський.

Він говорить, що одночасно ніхто не буде ремонтувати дві ділянки метро. Пріоритет – підтоплені тунелі. Провести всі необхідні роботи та запустити повноцінний рух поїздів між "Либідською" та "Теремками" планують до червня-липня 2024 року. А вже потім перейдуть до Оболоні, адже ситуація там не критична.

Скільки буде коштувати ремонт закритої синьої гілки

Поки що не ясно, у скільки обійдеться цей ремонт.

Наразі метрополітен чекає на завершення геологічних робіт. Виходячи із їхніх результатів, стане зрозумілим обсяг робіт і відповідно кількість потрібних коштів. Проєкт ремонтних робіт пройде державну експертизу.