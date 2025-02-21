Там увечері 21 лютого сили ППО працювали по російських дронах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Повітряну тривогу у Київській області оголосили о 20:56.

Майже за дві години у регіоні пролунали вибухи.

У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях,

– написали у КОВА о 22:47.

Незадовго до того у Повітряних силах попереджали про рух БпЛА на сході та північному сході Київщини. Вони рухалися західним курсом.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – традиційно наголосили у Київській ОВА.