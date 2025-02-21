Там вечером 21 февраля силы ПВО работали по российским дронам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОГА.

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Что известно о взрывах в Киеве и области

Воздушную тревогу в Киевской области объявили в 20:56.

Почти через два часа в регионе прогремели взрывы.

В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям,

– написали в КОВА в 22:47.

Незадолго до того в Воздушных силах предупреждали о движении БпЛА на востоке и северо-востоке Киевщины. Они двигались западным курсом.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Придерживайтесь информационной тишины – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", – традиционно отметили в Киевской ОВА.

Уже позже, в 23:13, БпЛА достигли Киева.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – писал мэр Киева Виталий Кличко.

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

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