После подтопления между "Лыбедской" и "Демиевской" в метрополитене заявили о необходимости ремонта другого участка синей ветки – между "Почайной" и "Тараса Шевченко". Он должен пройти летом 2024 года. Однако в КГГА объяснили: ремонт плановый и во время него метро не будут закрывать.

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Нуждается в ремонте, но метро в порядке: в каком состоянии мост Метро в Киеве

Мост Метро действительно находится в очень тяжелом состоянии, он нуждается в капитальном ремонте. Но ничего критичного со стороны метрополитена там не происходит. Сейчас объясню почему. Мы регулярно проводим обследование наших путей специальными путеизмерительными машинами. То есть это не визуальный осмотр, а осмотр с помощью спецтехники,

– говорит гендиректор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

По мосту Метро проложена часть красной Святошинско-Броварской ветки, поэтому на сооружении есть несколько станций метро. На участке от станции "Днепр" до станции "Гидропарк", по его словам, нет никаких изменений или отклонений от нормы.

Когда начнется ремонт метро на Оболони

Пока нет информации, когда будут проведены работы на северной ветке Оболонско-Теремковской линии метро. Проект только создают. "Не будет внезапности, все будет в плановом порядке", – обещает Брагинский.

Он говорит, что одновременно никто не будет ремонтировать два участка метро. Приоритет – подтопленные тоннели. Провести все необходимые работы и запустить полноценное движение поездов между "Лыбедской" и "Теремками" планируют до июня – июля 2024 года. А уже потом перейдут к Оболони, ведь ситуация там не критическая.

Сколько будет стоить ремонт закрытой синей ветки

Пока что не ясно, во сколько обойдется этот ремонт.

Сейчас метрополитен ждет завершения геологических работ. Исходя из их результатов, станет ясен объем работ и соответственно количество нужных средств. Проект ремонтных работ пройдет государственную экспертизу.