С 13 декабря между "Демеевской" и "Теремками" начали курсировать поезда. Правда, придется подождать, ведь интервал между поездами составляет 13 – 17 минут. От "Лыбидской" до "Демеевской" можно доехать наземным транспортом.

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Что, если туннель не смогут отремонтировать и придется строить новый

Сейчас специалисты вообще не рассматривают такой вариант и не видят причин, чтобы строить рядом другой тоннель, а не ремонтировать тот, что есть. Но на 100% можно будет сказать, когда закончат все исследования,

– говорит директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

По его словам, сейчас существует много версий, что стало причиной подтопления, но это точно не строительство ТРЦ или застройка вокруг станций. Ведь "там, где возникли трещины, нет никакой застройки".

Глава метрополитена называет срок ремонтных работ в 6 месяцев предварительным. Но он не считает, что ремонт может затянуться на годы.

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Есть ли угроза для других станций

Виктор Брагинский опроверг информацию о затоплении "Олимпийской".

"Олимпийская" работает в обычном режиме, никаких подтоплений там нет. Но в лотке для воды есть вода, ее сняли на видео и начали сеять панику. Но в лотке для воды и должна быть вода. Метрополитен имеет целостную систему водоотведения,

– объяснил он.

Какие еще станции киевского метро могут начать ремонтировать

Отрезок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна" директор назвал нуждающимся в особом внимании. Тоннель является экспериментальным, он изменяет габариты, то есть приобретает несколько эллипсоидную форму. Но никакой опасности для пассажиров нет, уверяет директор КП "Киевский метрополитен".

Мы планировали летом следующего года наладить наземное сообщение и перекрыть этот отрезок для ремонтных работ.

– сообщил Брагинский.

Участок от "Славутича" до "Красного Хутора" также расположен в водонасыщенных грунтах. Там иногда проводят гидроизоляционные работы и ликвидируют течи. Но, как утверждает глава метрополитена, там нет таких тяжелых гидрогеологических условий, как на перегоне между "Демеевской" и "Теремками".

Причины подтопления выясняют правоохранители

13 декабря стало известно, что полиция пришла с обысками в Киевский метрополитен и КГГА. Она расследует дело как служебную халатность.