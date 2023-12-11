Местные телеграммы-каналы Киева писали, что станцию "Олимпийская" якобы начинает подтапливать. Однако в "Киевском метрополитене" считают, что причин для паники нет.
Смотрите также Огромные очереди в метрополитене: какая ситуация сейчас из-за закрытых станций метро в Киеве
На путях была вода
Очевидцы рассказывают, что видели на железнодорожных путях воду. Она идет со стен и течет небольшими ручейками прямо по путям.
Однако причин для паники нет, сообщает руководство подземки. Там рассказали, что ситуация контролируемая и не стоит паники.
На станции "Олимпийская" отсутствуют течи, тем более со стен,
– отметили в "Киевском метрополитене".
Там подчеркнули, что проверили эту информацию и она не соответствует действительности.
В Киеве подтопило "синюю ветку" метро
- В пятницу, 8 декабря, в столице возникли проблемы: в Киевском метрополитене произошла разгерметизация тоннеля. Поэтому вода пошла по пути и часть синей ветки закрыли.
- Движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закроют на пол года через ремонт тоннеля, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие. То есть закрыть должны были почти четверть синей ветви (Оболонско-Теремковская линия Киевского метрополитена).
- Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко считает, что транспортной инфраструктуре Киева будет сверхсложно справиться из-за ремонтных работ в метро, а сроки ремонтных работ могут увеличиться до года.