В Киеве 8 декабря на перегонном тоннеле между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" случился прорыв и вода вышла на колеи. В результате Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА немедленно закрыла некоторые станции.
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Какая ситуация с транспортом в Киеве сейчас
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в первую очередь налаживают движение наземного транспорта. Это необходимо, чтобы довозить пассажиров из той части города, где закрыты 6 станций метрополитена.
Организовано несколько дополнительных маршрутов троллейбусов и автобусов. Проводится активная работа, чтобы они могли двигаться беспрепятственно по полосам общественного транспорта. В первую очередь это касается самой Лыбедской площади,
– отметил Поворозник.
Сейчас на месте разворота на Лыбедской площади работают эвакуаторы и полиция, чтобы избежать задержек и улучшить транспортное движение.
В то же время, специалисты проводят оценку повреждений этого тоннеля. По мнению первого замглавы КГГА, в ближайшее время начнутся ремонтные работы.
По его словам, все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее устранить эти проблемы с туннелем и полноценно запустить эту ветвь метрополитена.
Что известно о повреждении тоннеля
- В Киеве 8 декабря сразу несколько станций метрополитена закрыли на ремонт. Наземный транспорт столицы не справляется с нагрузкой. Ранее движение поездов обещали приостановить с 9 декабря. Однако на перегонном тоннеле между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" произошел прорыв и вода вышла на рельсы.
- Станции метро "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" не будут работать по меньшей мере полгода из-за подтопления этого участка. Было опубликовано новую карту движения на Лыбедской.
- Впоследствии стало известно, что ремонтные работы могут продолжаться гораздо дольше, чем планируют. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко заявил, что сроки ремонтных работ могут увеличиться до года. По его словам, из-за длительных ремонтных работ столицу ждут огромные пробки.