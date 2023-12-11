В Киеве 8 декабря на перегонном тоннеле между станциями "Демиевская" и "Лыбедская" случился прорыв и вода вышла на колеи. В результате Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА немедленно закрыла некоторые станции.

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Какая ситуация с транспортом в Киеве сейчас

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что в первую очередь налаживают движение наземного транспорта. Это необходимо, чтобы довозить пассажиров из той части города, где закрыты 6 станций метрополитена.

Организовано несколько дополнительных маршрутов троллейбусов и автобусов. Проводится активная работа, чтобы они могли двигаться беспрепятственно по полосам общественного транспорта. В первую очередь это касается самой Лыбедской площади,

– отметил Поворозник.

Сейчас на месте разворота на Лыбедской площади работают эвакуаторы и полиция, чтобы избежать задержек и улучшить транспортное движение.

В то же время, специалисты проводят оценку повреждений этого тоннеля. По мнению первого замглавы КГГА, в ближайшее время начнутся ремонтные работы.

По его словам, все заинтересованы в том, чтобы как можно скорее устранить эти проблемы с туннелем и полноценно запустить эту ветвь метрополитена.

Что известно о повреждении тоннеля