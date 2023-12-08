9 декабря прекратится движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки". В КГГА объяснили эту вынужденную меру ремонтом перегонного тоннеля.

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6 станций метро будут работать как укрытие

Так, с завтрашнего дня поезда будут курсировать между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Зато станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия. Такое решение приняли местные власти в связи с необходимостью срочного проведения ремонта перегонного тоннеля между станциями. Движение поездов на этом отрезке придется полностью остановить до завершения работ.

Для перевозки пассажиров предусмотрены дублирующие маршруты наземного транспорта от Теремков до Лыбидской.

Ракетная атака на Киев

Утром 8 декабря россияне запустили крылатые ракеты по Украине. Одна группа летела на Днепропетровщину, другая – на Киевщину. Тревога в столице продолжалась около двух часов. В окрестностях города активно работала ПВО.

В КМВА уточнили, что ни одна из ракет не достигла Киева. Их все сбили на подлете.

К счастью, обошлось без пострадавших. Впрочем, в области есть разрушение. В частности, повреждения получили 3 частных дома в двух районах области. В них выбиты окна, двери, иссечены фасады, частично разрушены стены. Кроме того, есть повреждения транспортного средства, хозяйственных построек и газовой трубы.