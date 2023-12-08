Наземный транспорт столицы не справляется с погрузкой. Люди выстраиваются в очереди в автобусы.

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В столице перегружены автобусы

Вскоре в столице начнется час пик. Местные журналисты сообщают, что в настоящее время транспорт перегружен и люди выстраиваются в очереди к автобусам. Однако пока транспортного коллапса в городе нет.

Местные власти заявили, что организуют дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбидская". Они должны заработать через несколько часов.

Несколько станций срочно закрыли: что случилось в Киеве

Ранее движение поездов обещали приостановить с 9 декабря. Однако на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" произошел прорыв и вода вышла на пути, поэтому Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА срочно закрыла некоторые станции.

В КГВА сообщили, что из соображений безопасности пассажиров движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" – "Демеевская" остановлено.

Итак, в настоящее время закрыты следующие станции метро:

"Демеевская",

"Голосеевская",

"Васильковская",

"Выставочный центр",

"Ипподром",

"Теремки".

Обратите внимание. Движение поездов по Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбидская". Однако закрытые станции будут работать в режиме укрытия.