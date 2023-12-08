Наземный транспорт столицы не справляется с погрузкой. Люди выстраиваются в очереди в автобусы.
Смотрите также В Киеве подтопило метро, часть станций закрыли: что известно
В столице перегружены автобусы
Вскоре в столице начнется час пик. Местные журналисты сообщают, что в настоящее время транспорт перегружен и люди выстраиваются в очереди к автобусам. Однако пока транспортного коллапса в городе нет.
Местные власти заявили, что организуют дублирующие маршруты наземным транспортом от станции метро "Теремки" до станции метро "Лыбидская". Они должны заработать через несколько часов.
Несколько станций срочно закрыли: что случилось в Киеве
Ранее движение поездов обещали приостановить с 9 декабря. Однако на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" произошел прорыв и вода вышла на пути, поэтому Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА срочно закрыла некоторые станции.
В КГВА сообщили, что из соображений безопасности пассажиров движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" – "Демеевская" остановлено.
Итак, в настоящее время закрыты следующие станции метро:
- "Демеевская",
- "Голосеевская",
- "Васильковская",
- "Выставочный центр",
- "Ипподром",
- "Теремки".