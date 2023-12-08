В Киеве произошел коллапс с метрополитеном. Часть станций синей ветки, от Лыбидской до Теремков, не работает. Закрыть часть метро обещали 9 декабря, однако это произошло уже 8 декабря из-за подтопления.

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Что известно о закрытии части станций метро в Киеве

Утром говорилось о том, что движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закроют на полгода из-за ремонта тоннеля, а станции "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" будут работать как укрытие. То есть закрыть должны были почти четверть синей ветви (Оболонско-Теремковская линия Киевского метрополитена).

В 15:20 в эфире телеканала "Киев" сообщили, что прогон "Лыбидская" – "Теремки" закрыли. Поезда не курсируют от станции метро "Демеевская" до станции "Теремки", поскольку метрополитен подтопило и произошла деформация тоннеля.

Подтопление метро в Киеве: смотрите видео

Реакция Киевского метрополитена на ситуацию

Как сообщили представители метрополитена, они наблюдали за ситуацией в метро. 8 декабря после утреннего пика увидели новые трещины, поэтому в 13:45 было решено остановить движение по участку.

Вид трещин действительно страшен / Скриншот 24 Канала

С понедельника 11 декабря начнут бурить скважины, чтобы провести геологические и геодезические работы. Когда получат первые результаты от геологов, через две недели обнародуют отчет. Также проверят, соблюдали ли нормы во время строительства, – об этом станет известно через два-три месяца.

Впрочем, чтобы проверить соблюдение норм, следует вырыть котлован 20 метров в длину и более 10 метров в ширину. Роя вглубь, проверяющие дойдут извне до тоннеля. Тогда станет ясно, есть ли там гидроизоляция и химзакрепление. Только после этого появятся окончательные выводы о том, что произошло на участке. Пока можно только предполагать: возможно, работы были некачественные, возможно, причина – в близости реки Лыбидь.

Как ездит транспорт в Киеве после закрытия части синей ветки

Движение метрополитена происходит от станции "Героев Днепра" до "Лыбидской". От Лыбидской до Теремков будет курсировать наземный транспорт, который будет полностью дублировать движение метро. Дополнительно задействуют 77 автобусов и 20 троллейбусов.

