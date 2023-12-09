Из-за разгерметизации тоннеля не будут работать 6 станций – от станции "Демеевская" до "Теремки". Как украинцы шутят о закрытии части синей ветки метро – передает 24 Канал.

Все о событии В Киеве подтопило метро, часть станций закрыли: что известно

"Закройте им это метро"

Даже в столь сложных ситуациях украинцы продолжают шутить и создавать мемы. Так, в сети появился ряд шуток по поводу подтопления тоннеля. Пользователи шутят, мол, теперь в метро будут плавать лодки, а киевляне будут "перемещаться" синей веткой в водных скафандрах.

Мемы о подтоплении тоннеля метро – больше в галерее

В части мемов украинцы высмеивают мэра Киева Виталия Кличко. В частности, киевляне шутят, что якобы "критические объекты инфраструктуры все равно положили Кличко". Часть мем прикоснулась и к Киевской городской госадминистрации.

Подборка мемов о Кличко из-за закрытия станций метро – больше в карусели

Естественно, из-за закрытия ветки метро жители Голосеевского района Киева столкнутся с немалыми проблемами. Поскольку это один из самых густонаселенных районов столицы, на дорогах будут возникать пробки. В сети шутят, что теперь Голосеевский район якобы "отрезан" от других районов Киева.

Киевляне шутят о закрытии части синей ветки метро – больше в галерее

В сети ТикТок уже также создают видео по закрытию метро в Киеве. Так, пользователи сети шутят о пробках на дорогах.

Как киевляне шутят о пробках в Киеве: смотрите видео

Пользователи сети создают мемы о метро: смотрите видео

В сети также создали так называемый "диалог" между киевлянами и КГГА. В шутливом видео жители столицы интересуются, как теперь быть с пробками на дорогах. На это они "получают" ответ, что лучше "сидеть дома".

Импровизированный шутливый диалог между "киевлянами" и "КГГА": смотрите видео

Эксперты предполагают, что из-за закрытия станций метро на 6 месяцев, в Голосеевском районе могут упасть цены на аренду. Вопрос о квартирах в сети также не смогли обойти стороной и начали шутить о людях, которые продали квартиру и решили переехать ближе к метро.

Шутливое видео о тех, кто недавно переехал "ближе к метро"