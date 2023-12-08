Наземний транспорт столиці не справляється із навантаженням. Люди шикуються в черги до автобусів.
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У столиці перевантажені автобуси
Невдовзі у столиці розпочнеться година пік. Місцеві журналісти повідомляють, що наразі транспорт перевантажений і люди вишукуються в черги до автобусів. Однак поки що транспортного колапсу в місті немає.
Місцева влада заявила, що організує дублюючі маршрути наземним транспортом від станції метро "Теремки" до станції метро "Либідська". Вони повинні запрацювати впродовж кількох годин.
Кілька станцій терміново закрили: що трапилося у Києві
Раніше рух поїздів обіцяли припинити із 9 грудня. Однак на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" трапився прорив і вода вийшла на колії, тож Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА терміново закрила деякі станції.
У КМВА повідомили, що з міркувань безпеки пасажирів рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки" — "Деміївська" зупинено.
Отже, наразі закриті такі станції метро:
- "Деміївська",
- "Голосіївська",
- "Васильківська",
- "Виставковий центр",
- "Іподром",
- "Теремки".