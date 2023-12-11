Місцеві телеграм-канали Києва писали, що станцію "Олімпійська" нібито починає підтоплювати. Однак у "Київському метрополітені" вважають, що причин для паніки немає.

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На коліях була вода

Очевидці розповідають, що бачили на залізничних коліях воду. Вона йде зі стін та тече невеликими струмочками прямо по коліях.

Проте причин для паніки немає, повідомляє керівництво підземки. Там розповіли, що ситуація контрольована та не варта паніки.

На станції "Олімпійська" відсутні течі, тим паче зі стін,

– зазначили у "Київському метрополітені".

Там наголосили, що перевірили цю інформацію та вона не відповідає дійсності.

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