Соответствующая информация появилась на сайтах КГГА и КП "Киевский метрополитен".

К теме В Киеве подтопило "синюю ветку" метро, как долго продлится ремонт: что известно

На этом участке по каждому из двух путей будут курсировать поезда с интервалом 13 и 17 минут, в зависимости от направления движения (по принципу фуникулера). Обращаем внимание, что в тоннеле между станциями "Лыбидская" и "Демеевская", где собственно ведутся ремонтные работы, поезда не будут ходить,

– говорится в сообщении.

В "Киевском метрополитене" призывают пассажиров внимательно слушать объявления дежурных на станции, которые будут информировать о направлении поезда непосредственно на платформе. Также на станциях размещены навигационные материалы, где указан режим работы "синей" линии метро и график "челночного" движения поездов.

Режим работы "синей" линии метро / Фото КГГА

Работники метрополитена могут регулировать проход пассажиров на станции во избежание скоплений людей на платформах.

Все подземные станции продолжают круглосуточно работать в режиме укрытия, сообщают в КГГА.