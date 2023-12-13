Відповідна інформація з'явилась на сайтах КМДА і КП "Київський метрополітен".

До теми У Києві підтопило "синю гілку" метро, як довго триватиме ремонт: що відомо

На цій ділянці кожною із двох колій курсуватимуть поїзди з інтервалом 13 та 17 хвилин, у залежності від напрямку руху (за принципом фунікулеру). Звертаємо увагу, що у тунелі між станціями "Либідська" та "Деміївська", де власне ведуться ремонтні роботи, потяги не ходитимуть,

– йдеться у повідомленні.

В "Київському метрополітені" закликають пасажирів уважно слухати оголошення чергових на станції, які інформуватимуть про напрямок руху поїзда безпосередньо на платформі. Також на станціях розміщено навігаційні матеріали, де зазначено режим роботи "синьої" лінії метро та графік "човникового" руху поїздів.

Режим роботи "синьої" лінії метро / Фото КМДА

Працівники метрополітену можуть регулювати прохід пасажирів на станції, щоб уникнути скупчень людей на платформах.

Всі підземні станції продовжують цілодобово працювати в режимі укриття, повідомляють в КМДА.